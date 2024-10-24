Будет ли в России дефицит сливочного масла

С 30 сентября по 14 октября в России был зафиксирован рост цен на основные продовольственные товары. В частности, повышение коснулось и сливочного масла, которое было вызвано сокращением его поставок в РФ.
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