6 января 2025г.ушел из жизни наш дорогой человек Балычев Сергей Трофимович. Прощание состоится 8 января по адресу: г.
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6 января 2025г.ушел из жизни наш дорогой человек Балычев Сергей Трофимович. Прощание состоится 8 января по адресу: г.