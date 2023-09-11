Суд отменил итоги приватизации завода "Метафракс"

Василий Топчий Путин придя к власти пообещал, что пересмотра приватизации не будет. Чего боятся наши олигархи, которые с помощью мошеннических залоговых аукционов украли Советскую собственность? Они до дрожи боятся пересмотра результатов приватизации. Или, как её называли в народе,- ПРИХВАТИЗАЦИИ.

Василий Топчий Но когда Олигархи вручали власть Путину, было выставлено два главных условия. Первое,-Полная безопасность семьи Ельцина. Никаких разборов его деяний, никакой критики его поступков. Полное сохранение всего их имущества. И второе, оно же Главное, никаких пересмотров итогов приватизации. Потому что те люди, которые вручали президентское правление рядовому бывшему функционеру, из аппарата Собчака, имели РЕАЛЬНУЮ власть в стране. И эту власть им давали именно их огромные капиталы. А все эти активы как раз и были украдены в приватизацию.