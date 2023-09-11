Пересматривать итоги приватизации нельзя, но если очень хочется, то можно.Суд взыскал в пользу государства 94,2% акций «Метафракс Кемикалс»Суд отменил итоги приватизации завода по производству метанола в Пермском крае, контроль над которым в 1990-х годах получили компании Дмитрия Рыболовлева.
Суд отменил итоги приватизации завода "Метафракс"
Комментарии
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Василий Топчий
Путин придя к власти пообещал, что пересмотра приватизации не будет. Чего боятся наши олигархи, которые с помощью мошеннических залоговых аукционов украли Советскую собственность? Они до дрожи боятся пересмотра результатов приватизации. Или, как её называли в народе,- ПРИХВАТИЗАЦИИ.
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15 час.
Василий Топчий
Но когда Олигархи вручали власть Путину, было выставлено два главных условия. Первое,-Полная безопасность семьи Ельцина. Никаких разборов его деяний, никакой критики его поступков. Полное сохранение всего их имущества. И второе, оно же Главное, никаких пересмотров итогов приватизации. Потому что те люди, которые вручали президентское правление рядовому бывшему функционеру, из аппарата Собчака, имели РЕАЛЬНУЮ власть в стране. И эту власть им давали именно их огромные капиталы. А все эти активы как раз и были украдены в приватизацию.
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15 час.
ВТ
Василий Топчий
Причём украдено это было в два приёма. Первый, это Ваучеризация всей страны. Когда всему населению якобы выдали кусочек общенациональной собственности. Я тоже получил два ваучера. Через год продал их и купил четыре килограммовых банки тушёнки. Я к тому моменту имел рабочий стаж десять лет на крайнем Севере. И вот во что был оценён мой вклад в страну. Второй приём, это залоговые аукционы. Помню, когда Прохоров был кандидатом в президенты, он честно сказал на дебатах. "Да, это было откровенное мошенничество! Но не я принял эти законы, я только воспользовался ими!"
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15 час.
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