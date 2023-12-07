Врач рассказала об опасной связи ожирения и онкологии

Начальные проявления ожирения не являются заболеванием, однако могут появиться опасные последствия в случае тяжелых форм ожирения — сахарный диабет второго типа, сонный апноэ, сердечно-сосудистые заболевания, бесплодие и некоторые виды онкологии.
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