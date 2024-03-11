Ответ шокирует: как стареют вегетарианцы и мясоеды

Уже давно идет активное противостояние вегетарианцев и мясоедов. Одни утверждают, что легкая и полезная пища помогает им чувствовать себя бодрее, другие настаивают, что без мяса долго и счастливо прожить просто невозможно.
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