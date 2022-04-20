Соломон Манн: Почему Украина является врагом Израиля, а не его другом

"Вдумайтесь, посол некой страны, граждане которой убили более миллиона евреев, требует от евреев изменить дату празднования Дня Победы! А потом у меня спрашивают, почему я говорю, что Украина на деле является врагом Израиля, а не его другом.
"Вдумайтесь, посол некой страны, граждане которой убили более миллиона евреев, требует от евреев изменить дату празднования Дня Победы! А потом у меня спрашивают, почему я говорю, что Украина на деле является врагом Израиля, а не его другом.
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