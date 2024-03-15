Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 265 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир СССР
    Кровавый Клоун - страшная реальность для небратьев...TV2: Вернувшиеся ...
  • Lyudmila
    Мало наворовали? Только сейчас за копейки прихватизацию провести не получится да и народ не поймет возврата времен ра...Главный финт Чуба...
  • александр александров
    Человеку не зря даны мозги!!!кто то ими не пользуеться,мож кастрюля на башке фонит..Джефф Монсон прог...

Элита НАТО продула негласный спор небратьям. Русские добили всех: Бригада - в "ноль"

Элита НАТО продула негласный спор небратьям. Русские добили всех: Бригада - в "ноль"

В соцсети X разгорается спор об эффективности обучения по стандартам НАТО и использования западной техники: 47-я мехбригада небратьев "Магура" - образец передовой армии или главный позор Запада? Ответ дали независимые эксперты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх