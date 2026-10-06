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«Главный босс» на пути домой: почему трасса Чита — Улан-Удэ стала испытанием для водителей

«Главный босс» на пути домой: почему трасса Чита — Улан-Удэ стала испытанием для водителей

Пользовательница Instagram*, возвращавшаяся из Владивостока, описала участок дороги Чита — Улан-Удэ как «главного босса» на своём маршруте.

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