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Регионы России

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Бизнесмен из Челябинска предстанет перед судом за незаконный оборот сигарет на сумму 2,2 миллиона рублей

Бизнесмен из Челябинска предстанет перед судом за незаконный оборот сигарет на сумму 2,2 миллиона рублей

Перед судом предстал житель Челябинска, который занимался незаконным оборотом сигарет. По данным следствия, 31-летний мужчина хранил на своей территории более 15 000 пачек сигарет, которые не имели необходимой маркировки.

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