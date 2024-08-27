Бизнесмен из Челябинска предстанет перед судом за незаконный оборот сигарет на сумму 2,2 миллиона рублей

Перед судом предстал житель Челябинска, который занимался незаконным оборотом сигарет. По данным следствия, 31-летний мужчина хранил на своей территории более 15 000 пачек сигарет, которые не имели необходимой маркировки.
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