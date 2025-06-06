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Трамп и Маск ссорятся как торговки!

Трамп и Маск ссорятся как торговки!

Безумный Маск Вы тут сидите, ничего не знаете, а там типично американский жабогадюкинг начался.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... доня все-таки прЭзЭдент, а илошка- дерьмо, наживающееся на госбюджете.
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3 час.
Людмила Лиханова
НЕУЖЕЛИ КТО-ТО ВЕДЕТСЯ НА ЭТОТ ТЕАТР, СДЕЛКУ, СТОЛЬ ЛЮБИМУЮ ТРАМПОМ? ОТЛИЧНЫЙ ХОД: АКЦИИ ПОДЕШЕВЕЛИ НА 15%... НАЧИНАЮТ ИХ СБРАСЫВАТЬ, НУЖНЫЕ ЛЮДИ СКУПАЮТ ИХ ПО ЗАНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ А ЧЕРЕЗ ВРЕМЯ У НИХ: МИР, ДРУЖБА, ЖВАЧКА...А КАПИТАЛ ВЫРАСТЕТ НУ ПРОЦЕНТОВ НА 10 С УЧЁТОМ РАСХОДОВ НА ПОДСТАВНЫХ ! а ПРИ ТАКИХ ОБЪЕМАХ ЭТО МИЛЛИАРДЫ ИЗ ВОЗДУХА И СТРАХОВ НЕ ОЧЕНЬ ГРАМОТНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ АКЦИЙ. КРАСИВО.
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1 час.
Людмила Лиханова
Игорь Васиков Маск еще тот вражина. На войне зарабатывает не меньше демократов. Возможно ему и была ко анда отключить Старлинк, но он отказался терять барыш. Теперь отключили от ооскормушки... Смотрим кино дальше! НЕУЖЕЛИ КТО-ТО ВЕДЕТСЯ НА ЭТОТ ТЕАТР, СДЕЛКУ, СТОЛЬ ЛЮБИМУЮ ТРАМПОМ? ОТЛИЧНЫЙ ХОД: АКЦИИ ПОДЕШЕВЕЛИ НА 15%... НАЧИНАЮТ ИХ СБРАСЫВАТЬ, НУЖНЫЕ ЛЮДИ СКУПАЮТ ИХ ПО ЗАНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ А ЧЕРЕЗ ВРЕМЯ У НИХ: МИР, ДРУЖБА, ЖВАЧКА...А КАПИТАЛ ВЫРАСТЕТ НУ ПРОЦЕНТОВ НА 10 С УЧЁТОМ РАСХОДОВ НА ПОДСТАВНЫХ ! а ПРИ ТАКИХ ОБЪЕМАХ ЭТО МИЛЛИАРДЫ ИЗ ВОЗДУХА И СТРАХОВ НЕ ОЧЕНЬ ГРАМОТНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ АКЦИЙ. КРАСИВО.
Ответить
1 час.
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