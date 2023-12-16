Как фрик Александр Шпак прогорел в Турции, и почему поливает грязью Россию Татьяна СергееваМир социальных сетей и блогов стал местом, где грани между свободой выражения и ответственностью за свои слова становятся все более тонкими.
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