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Максим Сушинский: «Разин правильно поступал. Может, он некорректно высказывался, но я на его стороне. Если хотите добиться результата, надо дуть в одну дуду»

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский прокомментировал решение «Металлурга» отстранить главного тренера  Андрея Разина от работы.

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