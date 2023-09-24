В Челябинской области ММАшник убил ветерана СВО

Татьяна Царева

подонок глумился над женщиной.. и убил настоящего мужчину. надеюсь что закон будет справедлив.. а то что он убил героя СВО это должно быть отягчающим для увеличения срока. чтобы другим подонкам неповадно было открывать рот и подымать руку на ребят защищающих Родину