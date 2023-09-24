Бывший сотрудник УгРо МВД Максим Никитин - настоящий герой.Многочисленные командировки на Северный Кавказ, статус ветерана боевых действий.
В Челябинской области ММАшник убил ветерана СВО
Комментарии
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Татьяна Царева
подонок глумился над женщиной.. и убил настоящего мужчину. надеюсь что закон будет справедлив.. а то что он убил героя СВО это должно быть отягчающим для увеличения срока. чтобы другим подонкам неповадно было открывать рот и подымать руку на ребят защищающих Родину
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