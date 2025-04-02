Русские не сдаются, а бьют нациков кирпичом: Карта специальной военной операции на Украине на 2 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваНа передовой одного из направлений СВО разыгрался эпизод, который в очередной раз подтвердил: русские не сдаются, а бьют нациков кирпичом — буквально.
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