Машины могут уничтожить человечество не из ненависти к нему, а решая задачу

Угроза, исходящая от все большего применения ИИ, не в том, что компьютерные системы начнут испытывать ненависть к человечеству и исходя из нее будут принимать решения, а в том, что то или иное катастрофическое поведение будет побочным эффектом выполнения поставленной человеком задачи, отмечает IT-редакция ИА Красная Весна.
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