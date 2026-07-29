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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ледовая арена «Ахмат» откроется в Грозном 23 августа, матч проведет 1-я профессиональная хоккейная команда Чечни «Ахмат-Гранит». Ожидается участие Кадырова в мероприятии

В августе в Грозном откроется первый современный ледовый дворец, сообщает автономная некоммерческая организация ветеранов подразделений специального назначения «Хоккейный клуб „Гранит“».

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