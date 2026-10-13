В Минске пройдёт Неделя родительской любви с концертами и экскурсиями

Национальный художественный музей Беларуси с 14 по 21 октября проведёт серию событий в рамках Недели родительской любви, включая выставку «Немного нежности», кураторские экскурсии и концерт детско-юношеской капеллы «Возрождение».
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