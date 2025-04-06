Армия Ирана приведена в состояние повышенной готовности после угроз Трампа

Армия Исламской Республики Иран (ИРИ) приведена в состояние повышенной боевой готовности по указу верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи после угроз президента США Дональда Трампа о военных действиях против Тегерана.
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