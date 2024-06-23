Сальдо: ВСУ должны получить суровое возмездие за преступный удар по Севастополю

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале назвал преступным удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю, отметив, что украинские преступники должны получить суровое возмездие.
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