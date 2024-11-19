В областном центре суд пересмотрел приговор банде рэкетиров

Преступное сообщество ещё с прошлого десятилетия держало в страхе жителей Дорогобужского района Смоленской области Коллегия по уголовным делам регионального суда пересмотрела в апелляционном порядке приговор в отношении организованной группы вымогателей, орудовавших в Дорогобужском районе Смоленской области.
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