В областном центре суд пересмотрел приговор банде рэкетиров

Преступное сообщество ещё с прошлого десятилетия держало в страхе жителей Дорогобужского района Смоленской области Коллегия по уголовным делам регионального суда пересмотрела в апелляционном порядке приговор в отношении организованной группы вымогателей, орудовавших в Дорогобужском районе Смоленской области.