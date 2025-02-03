Новые Samsung Galaxy S25: риски покупки на теневом рынке и маркетплейсах России

В России стартовали продажи Samsung Galaxy S25, но покупатели сталкиваются с проблемами при приобретении устройств на маркетплейсах и теневом рынке: смартфоны из Индии могут быть несовместимы с российскими сетями.
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