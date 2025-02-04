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Премьер Венгрии заявил о прекращении Трампом поддержки военных действий на Украине

Президент США Дональд Трамп уже прекратил поддержку военных действий на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в социальной сети Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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