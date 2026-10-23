Олимпийский чемпион Александр Легков надеется на допуск всех лидеров лыжной сборной России. «Процесс выдачи нейтрального статуса идет, мы видим, что все больше спортсменов его получает.
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