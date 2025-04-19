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Астраханский адвокат обманул подзащитного на 4 миллиона рублей

Астраханский адвокат обманул подзащитного на 4 миллиона рублей

Адвоката региональной коллегии адвокатов будут судить за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, в августе 2024 года он предложил подзащитному, которого подозревали в уголовном преступлении, решить вопрос с мерой пресечения в виде подписки о невыезде.

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