Астраханский адвокат обманул подзащитного на 4 миллиона рублей

Адвоката региональной коллегии адвокатов будут судить за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, в августе 2024 года он предложил подзащитному, которого подозревали в уголовном преступлении, решить вопрос с мерой пресечения в виде подписки о невыезде.