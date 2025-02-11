Жители Смоленщины отправили очередную партию масксетей в зону спецоперации

Около 20 сеток было отправлено «за ленточку» в рамках партпроекта «Единой России» «Всё для фронта» В отправке необходимого груза для 49-ой гвардейской зенитной ракетной бригады принял участие координатор партпроекта «Всё для фронта», сенатор РФ Артем Малащенков.