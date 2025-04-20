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Новая статья: Обзор видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC

Новая статья: Обзор видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC

Новая статья: Обзор видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti GAMING OCGeForce RTX 5070 Ti под маркой GAMING OC работает на повышенных тактовых частотах и имеет большой задел для дальнейшего разгона, а система охлаждения на основе испарительной камеры способствует низкому уровню шума источник#Обзор.

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