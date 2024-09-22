В Челябинске мигрантов с паспортами России лишили регистрации

А их пособница может попасть за решётку на три года. Рассказываем, за что.Сотрудники полиции продолжают выявлять факты фиктивной регистрации на Южном Урале.
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