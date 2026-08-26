Эксперт Жаворонков рассказал о модернизации крейсера "Нахимов"

Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" готовится к возвращению в состав ВМФ. Историк Дмитрий Жаворонков рассказал о возможных изменениях системы борьбы с беспилотниками и катерами в ходе модернизации, начавшейся в 2010-х годах.
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