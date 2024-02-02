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ТАСС: несколько фермерских профсоюзов Франции отказался свернуть баррикады

ТАСС: несколько фермерских профсоюзов Франции отказался свернуть баррикады

Во Франции несколько профсоюзов не согласились с призывом крупных фермерских организаций приостановить блокаду автодорог и заявили о продолжении акций протеста до тех пор, пока правительство не выполнит их требования.

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