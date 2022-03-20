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Перед врагами у России нет никаких обязательств

Перед врагами у России нет никаких обязательств

 "Россия – ответственный партнёр только с добросовестными партнёрами - но перед теми, кто ведёт экономическую войну, у страны нет обязательств", - заявил председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

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