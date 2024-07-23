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Отключения радиосвязи могут произойти на Земле

Отключения радиосвязи могут произойти на Земле

Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), существует 60%-ная вероятность того, что извержения темной плазмы, также известные как «холодные» солнечные вспышки, вызовут отключения радиосвязи на Земле в ближайшие дни.

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