В Астане впервые за восемь лет проходит военный парад ко Дню Победы

АСТАНА, 7 мая. /ТАСС/. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также Дню защитника Отечества, который отмечают в Казахстане 7 мая, проходит в столице Казахстана — Астане впервые с 2017 года, передает корреспондент ТАСС.