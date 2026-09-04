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Нарышкин: ЕС уже заложил в свои документы подготовку к большой войне с Россией

Нарышкин: ЕС уже заложил в свои документы подготовку к большой войне с Россией

ЕС официально заложил подготовку к войне с Россией до 2030 года в свои ключевые оборонные документы. Об этом заявил Сергей Нарышкин на встрече глав разведслужб СНГ.

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