Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 17 декабря

Российская валюта укрепилась к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 17 декабря 2024 года, составляет 102,9125 рубля (прежнее значение — 103,4305 рубля), официальный курс евро — 108,7016 рубля (предыдущий показатель — 109,0126 рубля).
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