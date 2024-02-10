Глава Института демографии РАН: трудовые мигранты из СНГ поехали в Китай и ОАЭ

Для трудовых мигрантов из стран СНГ, которые обычно находились в России, начали появляться новые привлекательные направления для переезда, рассказала РБК директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова.
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