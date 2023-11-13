Кабмин поддержал проект о штрафах за пьяную езду на электросамокатах

Правительство поддерживает сенаторский законопроект о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), который предполагает введение штрафа до 30 тысяч рублей за езду на таком транспорте в нетрезвом состоянии.
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