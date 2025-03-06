Почти половина барнаульцев продолжают работать во сне

Женщины видят сны о трудовых буднях чуть чаще мужчин В Барнауле 37% трудоустроенных жителей во сне продолжают исполнять свои рабочие обязанности, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
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