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Почти половина барнаульцев продолжают работать во сне

Почти половина барнаульцев продолжают работать во сне

Женщины видят сны о трудовых буднях чуть чаще мужчин В Барнауле 37% трудоустроенных жителей во сне продолжают исполнять свои рабочие обязанности, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

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