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Татар-информ

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ФФККР поддержала Валиеву — но раскрывать планы защиты не станет

ФФККР поддержала Валиеву — но раскрывать планы защиты не станет

Фото: fsrussia.ru Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) прокомментировала новость о невыдаче нейтрального статуса российским фигуристам Камиле Валиевой, Марку Кондратюку, Александре Степановой и Ивану Букину.

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