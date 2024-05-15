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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зарема о поражении «Спартака»: «Балтика» абсолютно заслуженно победила. У этой команды есть яйца, и они больше, чем у воробья»

Команды провели финал в Пути регионов Фонбет Кубка России. «Прекрасен «Спартак» без нападающего! Браво, спортивные директора, Эшуорт и Амарал.

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