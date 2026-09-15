Italy should resume purchases of Russian gas after the end of the conflict on Ukraine, said Deputy Prime Minister and Minister of Infrastructure and Transport of the country Matteo Salvini in an interview with IS "Vesti" and TASS.
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