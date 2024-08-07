Цифровой проект первых изделий для стороннего заказчика по технологии Intel 18A будет готов в следующем полугодииКорпорация Intel из-за своего провального квартального отчёта оказалась в такой «репутационной яме», что была вынуждена уже после публикации финансовой статистики и прогнозов публиковать пресс-релизы, которые настраивают общественность на её будущий успех.