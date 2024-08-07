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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Цифровой проект первых изделий для стороннего заказчика по технологии Intel 18A...

Цифровой проект первых изделий для стороннего заказчика по технологии Intel 18A...

Цифровой проект первых изделий для стороннего заказчика по технологии Intel 18A будет готов в следующем полугодииКорпорация Intel из-за своего провального квартального отчёта оказалась в такой «репутационной яме», что была вынуждена уже после публикации финансовой статистики и прогнозов публиковать пресс-релизы, которые настраивают общественность на её будущий успех.

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