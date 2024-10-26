В подполье рассказали о голодающих в подвалах мобилизованных в ВСУ

На Украине мобилизованных держат в подвалах и избивают. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев По его словам, военнослужащих отказываются кормить и не дают им воды до тех пор, пока они не подпишут документы, что являются «добровольцами».