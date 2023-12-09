После страшного шторма в Крыму нашли останки 11 десантников, среди которых - смолянин (фото)

Поисковики пытаются найти родственников героя Во время шторма, который бушевал на юге России в конце ноября, жители курортного поселка Героевское, что в 15 километрах от Керчи, обнаружили на пляже останки бойцов времен Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии