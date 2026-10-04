В Турции произошли три землетрясения магнитудой до 5,2

АНКАРА, 4 октября. /ТАСС/. В провинциях Адана и Османие на юге Турции произошли три землетрясения с небольшими интервалами, магнитуда наиболее мощного из них составила 5,2.
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