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ТАСС

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В Турции произошли три землетрясения магнитудой до 5,2

В Турции произошли три землетрясения магнитудой до 5,2

АНКАРА, 4 октября. /ТАСС/. В провинциях Адана и Османие на юге Турции произошли три землетрясения с небольшими интервалами, магнитуда наиболее мощного из них составила 5,2.

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