Политико-дипломатический «роман» Кремля и Белого Дома завершится так же стремительно, как и начался

Игорь Кузнецов А кто сказал что будут переговоры с Зеленским - он нелегитимен, об этом не раз было заявлено. Идут предварительные договорённости, когда Трамп (со своим "окружением") должен выработать тактику "ухода" от поддержки киевского режима и переложить это на европейцев.Для этого нужно показать "недоговороспособность" укронацистов.

Балу - А кто-то надеялся, что будет по другому?... тогда наивные вы люди... Трамп такое же трепло, как и все западные лидеры...