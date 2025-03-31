Нас, конечно, в предварительных консультациях с американцами больше всего волнуют два вопроса, вытекающих из украинского конфликта.
Политико-дипломатический «роман» Кремля и Белого Дома завершится так же стремительно, как и начался
Комментарии
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Игорь Кузнецов
А кто сказал что будут переговоры с Зеленским - он нелегитимен, об этом не раз было заявлено. Идут предварительные договорённости, когда Трамп (со своим "окружением") должен выработать тактику "ухода" от поддержки киевского режима и переложить это на европейцев.Для этого нужно показать "недоговороспособность" укронацистов.
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21 час.
Балу -
А кто-то надеялся, что будет по другому?... тогда наивные вы люди... Трамп такое же трепло, как и все западные лидеры...
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18 час.
АХ
Александр Харченко
Я думаю трампу нужно сменить риторику, и сделать так, как требует Россия, а потом , может быть, Путин подсуетится, чтобы Трамп не выглядел пустобрехом
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15 час.
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