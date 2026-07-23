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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семак о календаре «Зенита»: «Матч за Суперкубок выездной, затем два выездных матча чемпионата. Это не очень хорошо, непросто, но что делать...»

Сергей Семак недоволен графиком «Зенита» в первые недели сезона. 25 июля петербуржцы сыграют в гостях у « Акрона », 2 августа – у « Оренбурга ».

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