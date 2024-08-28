НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

147 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leonid PlиGin
    За допинг - баня? Какая? Русская, финская, турецкая? Невероятно!Погба о бане за д...
  • Eduard
    Нам это не интересно.Предлогаю вообще результаты этой "олимпиады" не признавать!Чемпион Олимпиады...
  • Dash45
    какой к хренм спорт!!!!!!!!!!!!!!!!!!«Галатасарай» пре...

Суперфинал чемпионата России. 11-й тур. Артемьев сыграет с Дубовым, Есипенко встретится с Тимофеевым, Грищук против Нестерова, другие партии

27 августа прошел десятый тур суперфинала чемпионата России по шахматам Суперфинал чемпионата России Барнаул 11-й тур Алексей Дреев – Евгений Наер Арсений Нестеров – Александр Грищук  Артем Тимофеев – Андрей Есипенко Павел Понкратов – Алексей Гребнев Максим Матлаков – Рудик Макарян Даниил Дубов – Владислав Артемьев Турнирное положение: Есипенко, Артемьев – по 6,5, Дубов, Наер, Нестеров – по 5,5, Гребнев, Макарян – по 5, Дреев, Грищук – по 4,5, Матлаков, Тимофеев – по 4, Понкратов – 3,5.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх