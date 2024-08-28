Суперфинал чемпионата России. 11-й тур. Артемьев сыграет с Дубовым, Есипенко встретится с Тимофеевым, Грищук против Нестерова, другие партии

27 августа прошел десятый тур суперфинала чемпионата России по шахматам Суперфинал чемпионата России Барнаул 11-й тур Алексей Дреев – Евгений Наер Арсений Нестеров – Александр Грищук Артем Тимофеев – Андрей Есипенко Павел Понкратов – Алексей Гребнев Максим Матлаков – Рудик Макарян Даниил Дубов – Владислав Артемьев Турнирное положение: Есипенко, Артемьев – по 6,5, Дубов, Наер, Нестеров – по 5,5, Гребнев, Макарян – по 5, Дреев, Грищук – по 4,5, Матлаков, Тимофеев – по 4, Понкратов – 3,5.