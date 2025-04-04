Полковник в отставке сообщил о продвижении ВС РФ в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили фортификационные сооружения и траншеи Вооруженных сил Украины (ВСУ) у села Каменка Харьковской области, а также продвинулись в районе населенного пункта Красное Первое.
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