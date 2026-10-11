Собянин: школу с хореографическим залом и робоклассом открыли в Солнцеве

В Солнцево открылась новая школа на 1,2 тысячи учеников. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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