Нилов предложил упростить обжалование штрафов за неоплату парковки в Москве

Новости внутренней и внешней политики в России

Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максиму Ликсутову письмо с просьбой пересмотреть систему обжалования штрафов для юрлиц за нарушение правил пользования платными парковками столицы.