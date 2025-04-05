Нилов предложил упростить обжалование штрафов за неоплату парковки в Москве

Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максиму Ликсутову письмо с просьбой пересмотреть систему обжалования штрафов для юрлиц за нарушение правил пользования платными парковками столицы.
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